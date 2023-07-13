非投資級債回暖 低接時機到

上半年股票基金績效亮眼，反觀非投資級債表現仍差強人意，儘管多數法人較看好投資級債，但由於非投資級債殖利率相對高，近期已有資金逐步低接。

據富達投信統計，債券基金連15周買超，更值得留意的是，非投資等級債基金已由賣超轉為買超，包括美國、歐洲非投資等級債均轉為買超。富達國際考量第三季市場不確定性仍存在，仍較看好投資級債券，至於非投資級債相對看好美國非投資等級債後市，主要因美國信用市場基本面良好，吸引力優於其它國家，信用評等相對較高、違約率相對較低。且相較於歷史水準，信用利差仍具吸引力，但各產業和級別債券表現分歧，建議審慎選擇和配置。

富蘭克林證券投顧表示，經濟數據強勁鞏固聯準會繼續升息，利率可能更高且將維持更長時間將進一步衝擊企業獲利，根據FactSet預估，美國企業第二季獲利可能衰退近7％，所幸美國非投資級債發行人現今信評品質已較過去顯著提升，BB級信評企業占非投資級債指數5成以上。

加上企業管理層至今仍維持較保守的資產負債表管理，因此企業平均槓桿仍維持於2.9倍的相對低檔，利息保障倍數仍處於4倍左右的逾20年來高檔，這波違約率預估可能只會升至長期歷史均值的4％至5％，不至於像過去循環顯著攀高至8％～10％以上水準。

復華美元非投資等級債券指數基金經理人許忠成分析，聯準會在6月利率決策會議上停止升息，但卻釋出相關鷹派言論，使貨幣政策仍具有不確定性，讓美債殖利率難快速走低，短線限制美國高收益債表現。