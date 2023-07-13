升息見頂 新興債有錢景

新興國家陸續啟動降息，聯準會（Fed）預估也將再升息，法人表示，若依照歷史經驗，Fed暫停升息後，新興債漲勢維持到降息循環中期，目前仍是布局新興債的時機。

PGIM保德信新興市場企業債券基金經理人黃相慈指出，新興市場債疲弱原因已逐步淡化，如俄烏戰爭、聯準會激進升息等且隨著整體新興市場國家通膨放緩，有利於債市表現。從新興市場企業基本面來看，整體企業營運仍屬健康，有利於後續資金回流，從2023年第一季新興市場企業財報公布至今，結果多符合預期，營收僅略微下滑、債務未見明顯增長。

瀚亞投信固定收益部投資主管周曉蘭分析，新興市場債券屬於固定收益資產的高貝他（Beta）投資，受各地區政策及企業影響波動較大，目前亞洲投資等級債的表現相對穩健，非投資級債則持續受大陸地產拖累，表現分化，印度當地債評價則具有吸引力。整體來看，多數新興國家升息已見頂，今年新興債價格較趨穩，估計全年報酬應有不錯表現。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝認為，美國就業數據表現依舊強勁，且為將通膨降至目標2％，聯準會需要至少在升息2碼，限制性貨幣政策與滯後性將拖累2023年下半年及2024年經濟成長。儘管新興市場企業面臨高通膨與成本上揚的環境，但對財務體質影響有限。依照歷史經驗，Fed暫停升息後，新興債漲勢維持到降息循環中期，市場偏好高息收、存續期間較短產品，新興市場短天期高收債長期投資價值浮現。

周曉蘭強調，根據歷史經驗，若成熟國家發生較大的信用事件或是景氣衰退的時候，新興債會受到較大的影響，所幸的是，此次景氣下行階段，軟著陸機率較高，對新興債的影響相對有限，對於想入手新興債機會的投資人而言，現在是不錯的進場時機。