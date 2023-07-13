三檔海外基金淨值 飆新高

全球金融市場近期呈現高檔震盪，但統計752檔海外基金中，共有包括群益印度中小、柏瑞ESG量化全球股票收益、元大全球股票入息三檔基金淨值創下新高，以淨值距新高幅度來看，印度基金表現相對佳。

群益投信表示，近期印度股市創下歷史新高，主因通膨明顯降溫，印度5月CPI下降至4.3％，通膨持續回落令印度央行再度暫停升息，提振股市投資氣氛，加上總經數據表現強勁，吸引外資持續買超，自3月起已連續買超4個月，印度本土投信也有小幅資金回流挹注。總經方面，印度最新一季GDP年增6.1％，較前一季的4.5％明顯上升，主要的驅動因子為固定資本投資增加。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，目印度總理莫迪6月底出訪美國，不僅獲得拜登政府最高規格的接待禮遇，在跨國合作及企業招商方面更是大豐收，莫迪與美國各大企業CEO會面，包括蘋果執行長庫克以及微軟首席執行長納德拉，談下了至少20到25個科技合作，記憶體大廠美光也將斥資27.5憶美元，在印度興建首座半導體測試廠。

國防方面，美國奇異航太也和印度斯坦航空，簽屬備忘錄共同生產F414渦輪扇發動機，將提升印度國防自製能力。美國持續強化印太聯盟，可預期印度將獲得更多投資機會，有利維持印度經濟中長期的高速發展。