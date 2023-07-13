境外基金大轉彎 瞄準三主題

開年以來迄今，已有17檔境外基金獲准放行。法人觀察，放行步調與產品策略上跟隨全球市場氛圍逐步增溫、且產品策略上也從年初的收益型，朝向永續、新科技與不動產等多元主題方向，及美國以外的其他市場邁進。

投信投顧公會資訊顯示，今年來第一季放行兩檔、均為收益型基金且都鎖定美國市場；第二季約12檔、產品策略上擴及主題型、不動產、收益型與區域市場型，聚焦市場也擴大至全球、歐洲、亞洲和新興市場；第三季初迄今有三檔且均聚焦主題型，與永續相關，及疫後時代顛覆式創新或新趨勢。

安聯投信指出，過去幾年在疫情洗禮下，許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現，因環境快速變動而出現不同樣態，永續投資更是如雨後春筍般快速茁壯，進而逐步帶動如綠能、新能源等創新需求出現。

安聯投信產品首席王碧瑩指出，全球市場正經歷深刻轉變，挑戰傳統投資框架，參與永續發展及掌握趨勢，將成為未來規劃商品的關鍵因子；而伴隨AI等新科技，或是疫後所帶來的諸多產業變革孕育而生的創新機會，預期也將有望成為未來產品走向與投資人關注的重點方向之一。

滙豐投信認為，在步調不一的主題下，觀察逆全球化的環境，複雜而分化的經濟環境創造了不一致的市場步伐，這將為多元投資和追求績效者帶來新機會。展望未來，隨著房地產和勞動市場降溫，西方經濟體的通膨壓力將放緩。同時市場對於金融穩定性的擔憂，意味著全球央行進一步升息的空間有限。貨幣政策收緊、信貸供應緊縮以及疫情時期的大量儲蓄已消耗，將令美國經濟在年底前展望指向衰退風險，屆時這將消除剩餘的通膨壓力，並讓聯準會有空間開始降息。

滙豐投信強調，西方經濟體的衰退將有可能導致市場前景艱難，反觀亞洲成長雖受到全球貿易放緩的打擊，但同時也受益於亞洲區域內強勁的經濟復甦。在美元走弱、聯準會轉向的趨勢下，溫和的通膨令亞洲央行有空間放寬貨幣政策，具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，可維持增長趨勢並提振信心。