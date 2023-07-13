全球股票十強 聚焦5大趨勢

全球市場持續在數位科技帶來的旋風下挺進，資金明顯在特定族群或主題間挪移。法人觀察，據理柏統計，環球股票基金近一個月前十強繳出近5％以上成績，呈現多元風格，聚焦科技、電動車、永續和寵物經濟與主題趨勢等五大主題。

安聯投信表示，在市場風格快速輪動下，評價面當然是牽動資金在不同主題間挪移的其中一環，但若進一步檢視，這些擠進前十強的環球股票基金，其布局方向上都脫離不了數位生活、資訊科技、未來能源與永續相關主題。

在經濟前景上，強勁的就業數據和頑強的通膨數據，牽動美國利率政策方向，雖然增添市場對於經濟前景的不確定性，但美股仍聚焦在AI長期發展機會上，半導體成為首波贏家，另包括軟體、技術服務等領域也蘊藏龐大潛力。

過去幾年在全球疫情洗禮下，許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現，因環境快速變動而出現不同樣態，永續投資更是如雨後春筍般快速茁壯。隨著永續策略有望化簡為繁、多元發展更貼近投資人與產業需求，主題型永續基金將有望成為下一波產品亮點。

安聯投信指出，鑑於美國聯準會採取更為謹慎政策步伐，預期貨幣正常化干擾將逐步緩和；考量景氣降溫和許多領域的分歧表現，建議以複合資產、多元策略參與市場依然仍是較好的策略，結構性成長將是參與下一波趨勢成長的關鍵，挑選上不妨可將主題趨勢的多元組合納入。

瑞士百達資產管理認為，近期提高對工業股的配置，將其從減持調整至中性，因為該產業將受益於不斷成長的資本支出，無論是綠色轉型、各國政府重建國內供應鏈的意願還是對自動化不斷成長的需求。但仍增持科技和通訊服務，因為這些產業具有穩固的獲利、低槓桿率和獲利成長良好的能見度，繼去年大幅下跌後，這些股票也一直在追趕整體市場，民生必需品類股也是不可少的防禦配置。

減持資產包括金融和房地產，在利率上升和債券殖利率曲線倒掛的情況下，這兩個產業的公司將難以提高獲利。