00929月配高人氣 這張數不用扣補充保費

退休族關注的月月配ETF復華台灣科技優息（00929）公告配息正式出爐，維持首次配息0.11元，其中股利所得為47.7％。依照公告試算，大約要買到381張以上，才會被扣到二代健保補充保費。00929除息交易日為7/19，想要參與除息的投資人，最晚要在7/18買進。

在科技股領軍下，近期多家ETF都成為熱門標的，包含國泰永續高股息（00878）規模衝上2,000億大關，股價正式站上20元大關；而元大高股息（0056）因改為季配息，且每股配發1元，吸引買氣回籠，上週股東人數大增1.4萬人；至於00929則在掛牌1個月後，規模衝上百億大關，成長幅度高達93％，在主要高股息ETF上市滿月規模成長排行榜中，僅次於00878。

00929上周受益人數增加8,177人，衝上58,971人，由於該檔為台股ETF中首檔採取月配息，甚受存股族關注。根據復華投信官網，該檔收益平準金已經來到0.91元，基金淨值到16元，今天股價受到大盤上漲之故，終場上漲0.15元，尾盤以16.06元作收，漲幅0.94％，成交張數為6.3萬張。

今天配息公告後，就有網友試算，如果不想要被扣二代健保補充保費，以這次配0.11元為例，大約要持有381張以上才會被扣，不少網友直接喊：「目標網381張賣進」。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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