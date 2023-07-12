瑞士隆奧登台 引進境外基金新兵

又一新境外基金來台，瑞士隆奧投資管理（LOIM）12日宣布在台推出亞洲價值債券策略基金，瑞士隆奧有限合夥人、亞洲區主管暨全球策略聯盟主管Vincent Magnenat表示，隆奧為瑞士歷史最悠久的私人銀行之一，成立逾225年、歷經全球40次金融危機，五年前就與台北富邦銀行財管合作，今年在台註冊瑞士隆奧亞洲價值債券策略基金，即全球第二大亞洲投資債、高收債混和型基金。

瑞士隆奧總代理展新投顧創辦人黃大展指出，隆奧投資管理五年前就入台，現為擴大其在台灣影響力和產品線，指定展新投顧作為台灣總代理，初期鎖定機構法人、零售通路及私人銀行等客戶，未來會陸續引進非投等債、股票基金。

Vincent Magnenat強調，本世紀最大投資機會就是永續投資，2050年乾淨能源將從30％拉高至70％、全球將有10億公頃（相當大陸面積）的土地回歸自然。永續投資有望成為可預見未來長期回報主要驅動力。

隆奧投資管理亞洲固定收益主管Dhiraj Bajaj認為，聯準會升息即將觸頂，亞洲信用市場出現前所未有的高殖利率機會，引進亞洲價值債券策略，期待長期收益和創造收益率。

其亞債策略是高信心投組且以價值為導向的策略，自2013年成立，採多元化、投資債／高收債混和型投資策略，涵蓋不同國家、產業和存續期。投資組合配置相當分散，平均持有約260檔債券且平均信評為BBB-。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝強調，亞債後市表現主要觀察大陸經濟的展望，6月大陸製造業採購經理指數為49.0％，較上月小幅反彈0.2個百分點，生產指數為50.3％，較上月上升0.7個百分點，生產重新回到擴張區間，顯示出自去年12月大陸放開新冠疫情管控後，製造業景氣度逐漸復甦。