拚淨零！永豐金TCFD報告書獲BSI最高等級

面對氣候變遷、國際減碳與淨零趨勢，永豐金控12日指出，該公司不斷擘劃及開展各項氣候減緩及調適具體方案、增加自身氣候韌性，於2021年正式簽署成為TCFD支持者，並於今年首度發行獨立編製的「2022年TCFD報告書」，榮獲英國標準協會（BSI）最高等級「Level 5+：Excellence」優秀等級的認證，顯示積極因應氣候變遷的決心。

永豐金表示，該公司持續於氣候領域耕耘，建構由上而下監督氣候治理架構，更於去年3月獲得董事會的全力支持、通過淨零目標，用國內外業內最高標準，承諾在2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放。

永豐金2019年起即於永續報告書中納入TCFD架構，並持續擴大揭露項目與範疇，依循「氣候治理」、「氣候策略」、「氣候風險管理」及「氣候指標與目標」四大面向，揭露並管理氣候變遷風險與機會；於2020年將「氣候變遷風險」納入「風險管理政策」，透過內部控制三道防線，劃分各防線之氣候風險管理職責與管理機制，以堅實氣候風險管理基礎，並制定「氣候相關風險與機會管理要點」、建立氣候風險與機會鑑別及管理流程，同時透過氣候風險量化模型及情境分析，評估並分析實體風險和轉型風險潛在財務影響，擬定相應的氣候策略、健全氣候風險與機會的管理機制。

碳盤查上，永豐金說明，已完成範疇一、範疇二及八項範疇三溫室氣體排放盤查獲第三方查驗證，自2021年起依循PCAF方法學進行範疇三投融資部位碳盤查，盤查覆蓋率達79.72％，承諾不再新承作燃料煤及非常規油氣相關的專案融資，既有部位到期亦不再續做，更已加入SBTi，去年底完成提交科學基礎減量目標（SBT），透過內部營運管理，朝今年自身營運淨零排放目標前進；將持續精進去碳化承諾，積極與投融資標的議合、強化盡職調查，攜手利害關係人低碳轉型，致力達成2050年淨零目標。