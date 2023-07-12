三利多加持 電動車基金飆速

全球電動車持續熱賣，投信法人認為，在全球減排共識下，電動車產業日漸興盛，搭配政策加持、充電便利性提升及車款選擇多元，可望提升大眾購置電動車意願，加速滲透率提升，相關題材投資前景續看好，建議趁勢以電動車相關基金介入，掌握全球電動車產業大勢。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，從政策面來觀察，以美國與大陸兩大電動車主要市場來看，大陸官方推動新能源車下鄉政策，發放消費券支持農村戶籍居民購買電動車，車企對於購買電動車的消費者提供以舊換新的鼓勵，有助提升電動車出貨量，美國則宣布有更多車款符合領取IRA補貼7,500美元的資格，亦有助帶動電動車出貨成長性延續。

再從便利性來看，美國福特與通用汽車等美國車廠陸續宣布接入特斯拉快充站計畫，有助於提高傳統車廠電動車客戶的充電便利性，也可望進一步帶動民眾購置電動車的意願，促進銷量提升。

洪玉婷強調，除中美電動車廠持續推新款外，歐系車廠也紛紛推出電動車搶市，消費者在有更多選擇之下，有助提升購車意願。

全球電動車產業成長態勢不變，帶動相關供應鏈表現，包括自駕晶片、觸控面板、電池、馬達、先進駕駛輔助系統、整車、充電樁等，且電動車設計變動料相較傳統油車更快，車廠與零組件廠商在創新應變上腳步可望加快，也可望為電動車市場持續增添相關題材商機，相關類股成長性與投資前景值得期待。

兆豐中國內需A股基金研究團隊指出，電動車是未來移動趨勢，政策扶植大陸電動車製造商，電動車製造商迅速崛起，帶動上下游產業鏈逐步成長中，也持續看好消費、金融、科技類的表現空間，建議可聚焦在內需市場的投資機會。

統一投信預期，隨庫存調整落底、景氣將反轉向上，台股第三季有望走出步步高的格局，並以今年投資主流的AI相關類股、充電樁供應鏈及受惠解封的內需產業，最具表現機會。