永豐ESG低碳高息ETF上市

台灣投資人喜愛的高股息ETF再添新兵。永豐投信指出，台股首檔以低碳、ESG為訴求的高股息ETF─永豐ESG低碳高息ETF（00930）13日正式掛牌上市，前三大成分股分別為聯發科、聚陽、聯詠，整體持股以電子股為主，占比約85％。

永豐投信表示，永豐ESG低碳高息ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，鎖定40檔兼具高股息、低碳、ESG三要素的優質標的，搭配雙月配息及收益平準金機制，全力滿足廣大存股族需求。

永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳強調，隨著時勢所趨，台股高股息ETF追蹤指數特色不斷改變，過往僅單純依殖利率挑選成分股，後來納入ESG評鑑篩選，再到目前最新將高股息、ESG、低碳並列為篩選要件。從歷史回測資料來看，高股息訴求的指數版本「迭代」，也具體反映在中長期回報表現。

統計2019年7月1日至今年7月5日的近四年期間，相較於以殖利率單一因子篩選，增加ESG評鑑因子的高息代表指數，期間總報酬高近2成；同時結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」，期間總報酬又比雙因子代表指數再多出近5成、達到130％，顯示投資人選擇高息產品，不只應重視企業股利配發狀況，更應順應市場趨勢題材，有利於增加資本利得機會。

張怡琳認為，全球淨零碳排共識下，國內外機構法人的投資決策除參考ESG評鑑，也愈來愈認同低碳的重要性，因此企業降低碳排的能力，對股價影響勢必與日俱增。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比就達9成以上，根據目前最新指數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，除擁有低碳能力，更涵蓋許多常見的高殖利率股，建議趁最近股市震盪回檔，優先布局低碳高息ETF，幫助從容迎接長期低碳大商機。