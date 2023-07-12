台股中小型基金 H2有漲聲

台股今年以來漲逾2成，現階段基本面已在景氣循環底部，半導體庫存仍在緩和去化中，短線震盪過程中，投信法人建議，可留意下半年獲利動能強、營運前景相對看好的中小型績優股，並關注台股中小型基金表現。

日盛小而美基金研究團隊表示，台股中小型基金後市看漲，因為通膨數據已明顯降溫，聯準會（Fed）下半年停止升息的大方向不變，且電子業雖然需求平平，但庫存調整仍有成效，未來供應鏈狀況再惡化機率不高，加上AI興起為長期趨勢，台灣電子業將顯著受惠等因素。預期台股的下檔風險將有限，指數長期來看將是震盪盤堅格局，其中業績能見度較高的個股仍具有很大的上檔潛力。

美國景氣較預期強勁，Fed停止升息時間往後延，但下半年停止升息態勢不致反轉，全球股市長多展望不變，產業可多關注AI、電動車、能源相關等。

台新台灣中小基金經理人沈建宏指出，台股後市需關注的變數包括，7月中下旬開始美國與台灣企業財報與法說會，對庫存調整以及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻，及美國債務上限問題解決後，是否引發市場資金緊俏以及美國十年債殖利率走揚，還有Fed下半年升息循環是否結束，若能較市場預期寬鬆，有利激勵股市上攻。同時應觀察外資是否持續回補台股，因為仍是台股主力買盤，若能持續加碼台股，利下半年的漲升行情。

沈建宏強調，台股在5月、6月已明顯上漲，7月中下旬開始將面臨產業基本面與財報檢驗，技術面乖離下獲利回吐賣壓將出籠，以及資金面外資開始轉賣超，7月初台指期未平倉口數也轉淨空單，預期是偏震盪整理的月份，雖無須悲觀，震盪仍會加劇。