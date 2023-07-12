AI新科技基金前景俏 逢低是買點

去年底ChatGPT發表後，科技股勁揚帶動美國費半、那斯達克一路飆漲，加上繪圖晶片GPU大廠也發表來自AI相關的營收成長，旋風式預告市場將有一波AI新革命，帶動相關AI科技股基金今年來平均漲幅逾24％以上。投信法人認為，這類AI新科技股成長，將成為未來幾年新趨勢，AI半導體、伺服器等將以年複合成長率35％的速度前進，建議投資人逢低買進這類基金，或可利用定期定額的投資方式，持續做中長期投資。

根據理柏資料，國內已核備的AI科技型基金中，以富蘭克林華美AI新科技基金今年來表現最佳，今年以來漲幅達35.2％，居同類型科技基金之冠，且近六個月、近一年報酬分別為35％和26.9％，表現優於同類平均的23％及16.9％，且波動度（標準差）5.3％也低於同類平均5.6％，夏普值0.4高於同類型平均0.2，表現更為強漲耐震。

投信法人分析，AI新科技基金的前景持續看好，根據市場研究機構報告，AI預計將在未來數年中以驚人的速度增長，摩根史坦利證券預估，AI半導體產值今年約200億美元，今年至2027年預估年複合成長率是35％。這種成長率代表AI新科技企業市場需求龐大，同時隨更多企業意識AI新科技潛力，也會積極尋求AI新技術支援與AI伺服器的換機潮，將為投資人提供更多的機會，也因相關產業板塊的高速成長，打造雙贏的互動發展模式。

銀行財管處認為，今年以來科技股飆漲，帶動AI新科技基金的優勢在於半導體、高速運算、人工智慧、軟體類股深具潛力；但美國與台灣企業隨AI技術不斷進步和應用領域的擴大，相關公司和AI技術的價值也將不斷提升。

資產管理業者建議，科技股增長潛力無窮，雖然過去六個月平均漲幅近3成，但相比兩年前科技股股價，經歷疫情修正僅回到起漲的階段，雖部分個股本益比已相對偏高，但隨研發、技術成長與產品成熟化趨勢，成長股仍有機會再創新高，建議投資人可逢低進場，並持股續抱，參與本波科技股成長機會。