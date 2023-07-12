AI軍備賽開打 長線續航力佳

科技進入AI軍備競賽時代，投信法人看好伺服器需求隨著生成式AI快速崛起，各國際龍頭大廠近期紛紛將資金投入AI應用，據TrendForce統計，去年科技大廠對AI應用伺服器採購量大幅成長，其中以北美四大雲端服務商（CSP）的合計採購量共66.2％最多，持續投入AI、伺服器等基礎建設的資本支出，成為長期發展主力趨勢。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，四大雲端龍頭大廠對AI帶來伺服器需求相當看好，不僅雲服務營收持續上升，資本支出也加速投入，為趕上這波數位轉型趨勢，必須搭配完善的相關基礎建設，因此包括Google、微軟等都表示，將強化資料中心與伺服器的投資，替伺服器相關的資料中心建置提供有利的支持與動能。

研調公司Canalys預期，今年全球企業對雲端服務支出將年增23％，在AI、高效運算、遠端協作等應用驅動下，更讓雲端應用潛在市場規模持續擴張，將帶動相關產業類股營運表現。

楊博翔指出，統計顯示雲端服務類股2021年受到快速升息影響，自高點修正高達53％之後，目前已從低檔反彈幅度超過37％，在升息即將告一段落且長期成長性持續下，股價反彈已開始反映正向展望，後市上漲續航力值得期待。

第一金投信認為，全球進入新AI時代，研判AI、自動化標的漲勢想像空間大，每一次顛覆式創新科技推出，總會驅動股價長波段漲勢，AI創新科技運用同樣是新一代的殺手級運用技術，股價漲多帶來的波動風險也是必然會看到的現象，但以長期趨勢而言，目前的漲勢才在啟動階段，AI產業發展趨勢明確。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成強調，AI賦能的變革趨勢，支撐AI、伺服器、雲運算、自動駕駛等長期投資價值，AI科技股宜搭配定期定額投資策略，做為存股、存基金的長期部位。