日企股價估值偏低 定期定額迎行情

日股今年來已強彈25％，日股前一波大漲是在前首相安倍經濟時期，相較下今年漲幅才剛起步，甚至有望再現安倍經濟時期的輝煌成長，但當前全球經濟前景仍不明朗，日股難免受外部因素干擾震盪，建議以中長期布局方向，定期定額入手日本基金，降低單一時點風險並掌握後市行情。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，受惠於外資買進力道強勁，使得日股表現相當亮眼，反映看好日股的程度，相比安倍經濟效應時期，期貨與現金買進日股力道走勢圖來看，今年來的走勢與安倍經濟時期差不多，主要是因為日股有許多被嚴重低估的優質企業，吸引外資的目光，一旦重拾外資的青睞，意味著日股仍具有顯著的上漲動能。

相較於過往10年間的表現，日股的表現嚴重低於美股績效，年初至今的強勁漲幅仍不足以抵銷過往的差異；在政策加持、便宜的日圓及價格優勢下，日股有望重回安倍經濟時期的輝煌時代。

景順日本股票團隊總監佐藤靖子指出，從周期性、結構性和流動性三大面向角度來看，確實有充分理由支撐日股後續表現，日經225指數創33年新高並非泡沫。首先從短期周期性景氣循環的面向來看，疫情解封的重新開放，為已開發市場國家包括日本帶來更強勁的經濟動力，日本央行新總裁植田和男上任後，可望持續貨幣寬鬆政策，有利經濟穩健與日幣的持續貶值，進而帶動赴日觀光大幅提升，日本旅遊市場顯著復甦。其次長期結構性因素，日本公司治理改革已取得進一步進展，自2014年開始公司治理改革以來，日本企業的股東回報持續改善。另每年春季舉行春鬥，今年在勞資協商後薪資大幅調漲，為30年來最大漲幅，薪資調升促使內需消費拉抬經濟，加速成長的可能性。

佐藤靖子認為，美國升息接近見頂，未來美元可能不再獨強，帶動美國以外已開發國家的股票投資，並間接增加對日投資的空間，預計在周期性及結構性等基本面改善下，外國投資者可望重返日本，日股表現仍大有可為。