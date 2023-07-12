AI概念股加持身價飆 00878股價創新高

00878突破2字頭創新天價 持股前五大全為AI概念股

台股ETF人氣爆棚！國泰永續高股息（00878）12日盤中大漲近2％、股價突破2字頭，最高衝上20.2元，刷新歷史新高，成交量也突破12萬張，改寫近四個月高。

法人指出，多檔高息型ETF包括國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣高息低波等，均因成分股選入人工智慧（AI）概念股，身價隨之水漲船高，截至11日止，國泰永續高股息今年來累計漲幅已高達22.45％，完勝大盤的19.53％，元大高股息報酬率更是突破3成、達33.07％。

就股價面觀察，國泰永續高股息近期股價寫下連二漲，12日盤中大漲逾1.8％，盤中股價突破20元整數大關，最高價更達20.2元，一舉創下掛牌新高，而股價「節節攀升」，主要就是受惠於AI題材加持。

舉例而言，國泰永續高股息前五大成分股依序為緯創、華碩、廣達、光寶科、英業達，占比約落在4％～8％間，全數為近期漲勢凌厲的AI指標股，其中緯創12日亮燈漲停，再登124元歷史新天價，廣達也勁揚近9％，同步寫下逾23年高，光寶科亦強漲逾半根停板。

台股高檔震盪，尤其前波拉回整理，台股ETF投資人「愈跌愈買」，逢低進場卡位意願濃厚，根據集保戶股權分散統計資料顯示，國泰永續高股息截至7日受益人數已逾103.64萬人，已是連續四周增加。

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