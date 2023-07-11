科技基金今年來績效 威風

ChatGPT吸引全球目光，AI題材帶動科技股起飛，科技基金表現銳不可擋。根據Lipper統計，53檔科技基金今年以來前五名漲幅均逾4成，表現相當亮眼。

野村投信表示，根據Precedence Research預估，2030年全球AI產值將達1,591億美元，年複合成長率達38％，相較於已經相當成熟的半導體產業，未來10年屬於AI的榮景才正要開始。

台灣的科技供應鏈相當完整，得以參與AI蓬勃起飛的商機，且隨著AI晶片的需求與日俱增，產業重心也逐漸從「蘋果供應鏈」轉移到「AI供應鏈」，除了國外科技巨擘搶投資AI領域，台灣許多設備廠商早也提前布局，成為這場顯卡爭奪戰中的最大受惠者。

野村高科技基金經理人謝文雄指出，下游電子產品包含PC、NB、TV等產品在去年下半年開始，相關業者就已經持續庫存調整，使相關產業在今年上半年有逐步落底的現象，加上目前市場上對於AI與AI周邊的發展方向明確，在企業支出縮減與投資選項減少情況下，上游業者持續加大AI相關設備與軟體的投資，因此雖然電子半導體上游庫存在上半年的壓力仍大，但預計今年下半年起，上下游產業的需求將逐步恢復正常成長。

兆豐萬全基金研究團隊認為，今年以來台股表現明顯優於預期，整體企業獲利成長可望在今年第四季轉正，加上下半年選舉行情即將登場，只要經濟不發生系統性風險，應有行情可期待，而接下來台股市場即將步入除息旺季，下半年領息還可期待。