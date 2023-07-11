財報撐腰 醫療股補漲行情啟動

未來景氣環境仍相對動盪，有利醫療表現，投信法人指出，考量醫療股財報表現仍正面，在股價與基本面短暫背離之後，預料將迎來落後補漲買盤青睞。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，美國聯準會暗示下半年將繼續升息，降息時間點將延至2024年，讓後市經濟走緩疑慮也進一步升高。而根據歷史經驗，1980年以來6次衰退期間，醫療產業盈餘變動仍能維持正成長，抗震能力強。醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在獲利展望方面，分析師估計今年醫療保健產業EPS成長率可達9.3％，優於大部分的產業，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲認為，全球經濟下半年仍面對不少挑戰，利空因素主要看經濟表現，因生技企業仍受大環境經濟成長所影響，若是經濟衰退、景氣較差，則研發投入、企業融資與營運狀況也可能受滯。建議不妨多留意基本面的經濟數據與企業營收等訊息，並定時檢視本身投資狀況，對投資組合適度的汰弱留強。

新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟分析，經濟預期相對保守，防禦型資產部位不可少，看好醫療保健產業前景，上半年為傳統淡季，適逢資金自避風港撤出，表現落後大盤。但旺季的第三季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱預期，今年是新藥及併購發展年，處快速成長期的小型新藥股，股價表現機會大。