政策護城河 越南股市有甜頭

今年以來越南央行已四度降息，全力衝刺經濟，據券商預估，未來幾季存款利率有望繼續下降，帶動企業獲利走升。依過往經驗，2015年、2017年和2021年，當企業成長性好轉時，股市出現相對積極復甦，今年券商預估企業EPS將達到10.4％，明年將達到19.3％，第三季開始企業獲利增長預期可望對股市產生積極影響。

日盛越南機會基金研究團隊指出，基於越南政府政策支持及降息快於預期，今年以來胡志明指數累積漲幅達12.4％；雖然全球需求疲弱影響出口表現，但熱絡的外資直接投資（FDI），加上史上規模最大公共投資，皆發揮提振越南經濟的關鍵作用。統計2018至2022年，出口至美國的占比由6％上升至13％，越南外資直接投資地位穩固，將是未來數年經濟成長最大亮點。

日盛團隊表示，從股價淨值比（P/B）來看，越南股市的估值具有吸引力。目前該指數的P/B僅過去五年平均值的0.7倍。根據Lipper資料統計，若於過去10年定時定額投資越南股市、成果亮眼，其中持有3年期平均報酬38.9％且正報酬機率更高達98％。在市場信心面持續回升下，建議可透過定期定額方式布局越南股票型基金，掌握投資契機。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，今年來東協股市受到大陸經濟重啟後呈現弱復甦的影響，表現相較東北亞雙雄弱勢，加上東協的疫後開放旅遊復甦狀況對比歐美市場，距離疫情前尚有一段恢復空間，預料後續服務業、消費等有機會跟上復甦，帶動股市展開落後補漲行情。

曾訓億表示，從評價面來看，東協股市現階段處於相對合理區間，且因為東協市場的企業獲利有望自下半年起從谷底回溫，第四季來到高點，進入明年之後，亞太企業獲利更有機會展現大幅成長，預料國際資金在輪動效應之下，將回流至評價面合理的東協市場。考量東協在內的亞太股市等價值面於合理區間，且基本面為新興市場相對穩健區域，建議伺機增持科技相關類股，參與產業成長行情。