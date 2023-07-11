美債殖利率4％ 首選百大債

7月美國10年期公債殖利再度站上4％，根據利率期貨數據顯示，美國聯準會最後一次升息的時間點落在7月，隨後利率可望維持在5.25％至5.5％水準，今年內貨幣政策不易大幅調整或轉向，美債殖利率再度攀升至4％水準附近，市場持續看好高評級百大企業債券長期投資價值。

第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫表示，從利率期貨數據顯示，7月可能是聯準會今年最後一次升息，利率水準可望從5％～5.25％再上調1碼至5.25％～5.5％，隨後利率可能暫時維持在高檔區間，升息近尾聲，利率攀升的壓力減緩下，提供債券投資正向支撐。

6月FOMC會議暫停升息，並上調2023年至2025年的利率中位數及2023年的經濟成長預估值。李艾倫指出，根據過往聯準會升息到頂至其後展開首次降息的循環觀察，1980年至2019年的7次升息到頂點後，大約要停止升息6個月後，才會著手首次降息，而影響利率調整考量的因素為，高利率環境對經濟動能的影響，及通膨調整的路徑。

美國通膨往目標值緩慢回落，就業數據則在走緩趨勢中，仍反應服務業需求緊俏現象。李艾倫認為，今年的全球金融環境仍呈現緊縮趨勢，銀行也還在收緊信貸的過程，這也可能為今年稍晚時機，為美國經濟帶來溫和衰退的影響，今年年底至明年初是較可能出現經濟負增長的時機，在景氣偏向軟著陸不可避免下，相對看好高評級債券作為核心資產的投資價值，此外，後續升息到底及高利率水準的情形，仍有助於持有美元資產。

近期美國10年期公債殖利率彈升至4％水準，李艾倫建議，長端美債殖利率或已觸及高檔區間，保守型、穩健型採取長線策略投資人，可斟酌布局相關部位。美國高評級企業體質強健，獲利能力與財務體質高於全球企業，包括獲利能力、營運、償債能力皆較佳，美國投資等級公司債券指數殖利率達5％以上，優於全球投資級企業債，更適合現階段作為穩健、保守型投資人核心資產的防衛後盾。