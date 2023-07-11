除息潮 投資級公司債ETF吸睛

統計7月將除息的債券ETF共有32檔，其中投資級公司債ETF達16檔最多，這次預估年化配息率平均達4.7％，其中年化配息率估達5％以上包括群益投資級電信債（00722B）、群益投資級金融債（00724B）、國泰A級公用債（00782）、元大10年IG電能債（00788B）、元大投資級公司債（00720B），想參與除息的投資人不妨留意相關時程。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄表示，聯準會（Fed）這次升息周期料近尾聲，債市後續表現可期，投資級債在企業體質維持穩健，收益具有吸引力之下，可望持續吸引資金配置。其中電信債因收益水準長期來較傳統投資級債佳，加上全球5G商用加速發展，電信龍頭持續投入5G網路與相關基礎設施布建，有助提升5G用戶滲透率，相關電信營運商營收仍有成長空間。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志指出，金融業向來受到主管機關的高度嚴格監管，大型金融龍頭機構具有信用評等高的特性，以美國銀行業來看，企業體質穩健，大型銀行資本充裕。在大型金融機構營運維持穩健之下，金融債適合作為搶投資級債反彈首選。

國泰20年美債ETF基金經理人鍾郁婕認為，截至6月26日美國長天期公債百元交易價格為78.77元，相較於近10年平均交易價格106.88元，仍有26％折價空間，且指數到期殖利率達3.91％，仍處歷史相對高檔，趕在除息前買進，未來若聯準會轉向降息，有機會息收、價差兩頭賺。