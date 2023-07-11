隨漲抗跌 台股平衡基金勝大盤

台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢下，短中長期績效皆完勝大盤。據投信法人統計，近一個月台股平衡型基金平均報酬率4.44％，為加權指數1倍以上，近三個月平均報酬率8.74％，也優於加權指數的6.6％，近一年平均大漲近2成，大幅超越加權指數的14.1％，今年以來台股平衡型基金平均大漲21.5％，亦優於加權指數不到2成的漲幅。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股及美股均突破整理區間，形成多頭格局，且企業庫存修正接近尾聲，下半年回補力道轉強，加上CPI降速但美國衰退的必然性，美元轉強進入新波段，對資金流向也有影響。下半年另一個新的正向因子為大陸重啟，經濟進入回升，地方債等疑慮漸除，政策上也偏向科技引導發展。

劉宇衡指出，雖然台股後市仍不看淡，但基於短線波段漲多，以及對今年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度。建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，目前市場殖利率均值約在4.2％，可聚焦IC設計、被動元件、AI資訊服務、Server供應鏈等。

群益投信認為，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，目前投資佈局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。

富邦投顧分析，台股歷年的殖利率表現多居新興亞洲國家之首，在步入除息旺季下，高殖利率龍頭股也可留意。同時在綠能政策下的儲能重電股，及步入旺季的觀光旅遊業，也可列入參考。