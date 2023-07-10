提前買回非投等債 超前部署

信用債今年上半年呈現齊揚榮景，投信法人指出，市場普遍預期聯準會將於下半年暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有利非投資等級債券的表現，可優先布局「提前買回」非投資等級債券。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，第二季為提前買回旺季，今年買回狀況恢復比去年好，再融資活動熱絡，新發債順利，待美國暫停升息後，對所有資產都是正面影響，唯仍需要注意後續通膨回彈的風險。債券操作聚焦公司2024年有機會被買回的債券，偏好殖利率高、評價面有吸引力，加碼鎖定報酬，產業上，看好具穩定現金流的電信及醫療保健產業。

新光四年到期美國投資等級債券基金經理人蘇倚萱認為，全球債券殖利率來到近「15年一遇」的相對高檔時刻，隨市場預期2024年後，美國聯準會有機會啟動降息，現階段來看，若投資人進場布局投資等級債券基金，除了可掌握相對高息機會，未來資本利得的報酬亦值得期待。以美國BBB級投資級公司債過去15年來平均殖利率約為4.35％，目前最新收益率約為5％，如果投資人透過「目標到期債券」策略布局美國投資等級債券基金，建構更優質的投資組合，將更有機會提早鎖住債券的高息收機會，中長期買進持有，更能輕鬆掌握債券息利雙收的總報酬機會。

新光投信量化投資部協理袁永騰強調，在投資等級公司債中，具有穩定現金流且營運穩定高的電信產業，行業對於景氣波動的抗性高，公司營運與資產品質相較其他產業穩健，這類電信公司反而能以更低的成本取得資金，進一步推動電信債券價格向上表現。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭分析，在經濟軟著陸且通膨回落較為明顯的情境下，預估升息終點利率來到5.5％後會停止升息，對四種債券的展望評價，公債持中性態度，投資等級債、非投資等級債及新興債展望則中性偏多。