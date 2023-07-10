再吹升息風 三債券吸金

美國最新就業數據和聯準會（Fed）會議紀要，市場預期之後升息機率拉高，加上美國公債殖利率後半周出現明顯升幅，債市出現波動。據美銀美林統計，過去一周主要債市迎來資金淨流入，包括投資級、非投資級與新興市場債皆迎來資金淨流入，債市動能仍顯穩健。

安聯投信表示，雖市場普遍預期聯準會此波升息周期已邁入末段，但官員鷹派論調的訊息仍不時牽動市場情緒，加上美國10年期公債殖利率在過去一周內走升22個基本點來到4.078％水準，全球主要債市資產單周大多走跌，其中又以政府債券與投資級債跌幅較為明顯，風險性債券如非投資級債與可轉債跌幅則相對緩和。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，回顧上半年美國、全球與歐洲非投資級債以漲幅逾4％的表現較公債、投資級債及新興市場債等全球主要債券指數為佳，其中又以美國非投資級債領漲各式債券資產；若將目光轉回債市普遍表現較為逆風的去年，可發現美國非投資級債的跌幅，也為全球各式債券中最為和緩，在債市中表現相對強勢。

經歷過去一年多的升息循環後，市場普遍預期Fed這波升息已接近尾聲，根據歷史經驗，1995年到2018年間五次升息循環中，美國非投資級債在停止升息後三個月、六個月、九個月及12個月期間，平均都是正報酬，其中九個月及12個月後皆有平均逾10％表現，代表未來行情表現也值得關注。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，收益仍是下半年投資總報酬來源的重要要素，美國企業債殖利率大幅攀高至逾15年高點，投資級債與非投資級債分別有5％～6％與9％左右的殖利率水準，美國經濟與企業的韌性，也大幅降低企業違約與利差擴大的潛在損失，現今投資人不需要藉由承擔高風險便可享受具吸引力的殖利率收益。

投信法人強調，Fed這波升息循環應已接近尾聲，但面對升息步調與市場預期落差，美國公債殖利率走勢仍震盪或難以預期，可能對債券資產帶來波動，且因債券投資主要應以收益率為主、並應留意波動度，故建議布局時可聚焦存續期較短的短年期美國非投資級債，在爭取收益的同時也控制波動與利率風險。