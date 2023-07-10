00929掛牌首月規模破百億！投資人喊超香

復華台灣科技優息ETF(00929)自6月9日掛牌上市，如今在7月3日公告每單位配息金額0.11%，消息一出令投資人興奮不已，更有網友在00929臉書社團中留言表示「果然沒漏氣，水啦」！

00929是全台首檔月配息股票型ETF，主要投資台灣最具競爭力的優質電子科技業。它在掛牌上市後，終場大漲2.8%，以15.39元收盤，成交量高達12萬張，成為台股第二、ETF第一的佳績。根據資料顯示，2022年的追蹤指數股息率達8.2%，近5年年化報酬率則有15.9%，填息能力優秀；00929更將ROE及股息變異性納入追蹤指數編製規則，不怕選入景氣循環股，配息、領息皆穩定。

近日是配息旺季，每檔配息量成為投資者熱議的話題，究竟這次會拿到多少配息，大家議論紛紛。00929本次除息日為7月19日，參與除息最後買進日則為7月18日，而配息發放日為8月14日。根據7月3日的公告，00929每單位配息金額0.11%，此消息一出立刻讓投資人歡呼。

許多網友留言表示「市場將會一陣騷動，月配已經迷人，8%以上殖利率更多的人湧入，來吧！全新ETF現金流，引領市場走向歷史新頁」、「水喔」、「0.11遠超預期」、「太香了」、「平均0.9最好」、「猛喔」、「110很多耶…明天應該會漲一波」、「哇配好多，比預期的還多」、「蠻多的」、「第一個月薪水0.11」、「還不錯」、「新上市沒有閉鎖期，馬上配發股利，令市場耳目一新，眾所注目焦點！有可能是ETF新黑馬，繼續看下去…」。

不過也有網友持保守心態表示「還是要觀察，持續0.11配一年就是強者了」、「太多也不好」，但無論如何皆使大部份投資人十分驚喜，令人開始期待接下來的表現了。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 綜合報導）

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