AI當道 科技主題持續吸金

近期科技主題基金因為有AI黃袍加身，績效表現亮眼，成為多頭市場領頭羊。投信法人表示，美國暫停升息腳步，驅使市場風險情緒回溫，並降低對總體經濟及企業獲利的干擾，有利吸引資金持續回流科技等成長題材，建議可分批或透過定期定額方式布局。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞分析，因科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，驅使市場資金明顯轉向科技產業。美參眾兩院順利推遲債務上限至2025年1月，債務危機風險解除，長線主軸不變，升息將迎來終點，即使衰退也不至於形成蕭條，整體選股仍以具長線趨勢的成長產業，並於震盪時逢低增加持股比重，類股均衡配置。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰指出，就股市的投資方向來看，AI新科技的成長趨勢仍是以年複合成長率達38％的速度成長，當然隨著市場對於AI應用的開發，算力、算法和平台則是重要的三大方向，台灣市場剛好也不乏AI晶片、AI伺服器等硬體研發製造廠商，相關的成長趨勢帶動，科技股中長線仍具機會，建議投資人應長期持續布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，持續看好AI相關概念，包括晶片、軟體與基礎設施等，即使股價短線大漲，但仍處於趨勢前期，相關個股具想像空間；及車用相關在利空集結、共識預期下修後有利空出盡意味，也是近期逢低布局選擇之一；還有部分基期較低的工業、消費與小型類股有望補漲。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，AI有助刺激電子產品和大多數類型半導體的成長，從AI、電動車到自駕車，都需要晶片，因此AI有望推動半導體相關產業大幅成長。人工智慧三大半導體投資領域，包括先進製程晶片製造、記憶體和晶圓生產設備，短期難以察覺，後端設備和封測將在中期獲得受益。