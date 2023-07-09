台股基金帶勁 百元俱樂部檔數大增

受惠AI題材熱，台股這波多頭從5月以來驚驚漲並站上「萬七」（17,000點），主動式操作台股基金淨值百元俱樂部也大增，累計達20檔，且今年來績效全數打敗大盤。投信法人表示，下半年景氣有機會改善，預料企業獲利回溫並提升股市評價，仍看好台股下半年後市，投信建議，透過定時定額或遇修正分批布局。

根據理柏資訊統計至7月4日止，主動式操作台股基金平均漲幅37％，5月這波多頭行情，台股基金淨值百元俱樂部檔數，4月底因台股一度跌破月季線時僅13檔，目前大增至20檔，其中上榜的多是各家成立超過20年的招牌旗艦代表基金

復華高成長基金經理人林志遠表示，AI拉動新一輪科技週期，挹注半導體、伺股器、電源供應器等次產業獲利成長動能，具競爭優勢的台廠供應鏈可持續受惠；儘管AI概念題材短線漲幅不小，不過，具實質獲利貢獻的公司仍將受到資金青睞，下半年布局將採選股不選市，除了AI概念題材之外，看好節能減碳、疫後受惠、生技等族群投資機會。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，美國半導體協會估計，AI與物聯網將長期推升全球半導體產值，2030年產業總營收上看1兆美元，科技革命性的變革，將改變未來20至30年的科技領域，科技股的新牛市才剛開始。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚分析，近期Nvidia AI熱潮驅動美、台科技股顯著反彈，此破壞式創新可望持續帶動廠商規格升級，2024年消費電子應用也有望恢復正成長，電子業中長期正向看待；傳產仍以政策連結如內需、綠能、生技較為吸金。族群目前正向輪動，外資期現貨偏多操作，融資金額受到股市上漲帶動信心也增加至1,800多億元，除權息旺季則有股利資金回流，選股上可挑選有題材、訂單明確、2Q財報佳標的。

復華中小精選基金經理人趙建彰認為，美國貨幣政策變動影響降低，科技股評價逐步修復，電子業庫存調整時間雖較預期長但已近尾聲，可留意庫存修正將告段落的循環性電子股或電動車、先進製程等新技術題材。