0050等2檔股價在高點 為何老謝說安心買？

有國民ETF之稱的元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）周一公布單期半年配配息金額，分別為1.8元與1元，以周一（7月3日）收盤價130.7元與33.24元來計算，單期殖利率分別為1.3%與3%。

0050與0056截至6月底分別有64萬與90萬受益人，人氣非常旺，每次配息金額都成為市場焦點，尤其這次是0056改為季配息後首次公布配息金額。

0050喜迎20周年 今年來累積淨申購418億元

過去一段時間市場聚焦高股息ETF，不過適逢0050喜迎成立20週年紀念，驚人的長期投資成效成功吸引不少投資人目光，這檔成長表現空間更大的市值型ETF，今年以來至6月27日累積淨申購418億元，為台股ETF最高；據證交所截至5月底數據，0050每月定期定額交易戶數已達19.6萬，將成為首檔突破20萬的ETF。

在0056的部分，不同投資人因本身需求不同，操作策略包括參加除息尋求高股息配息的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，在0056改為季配後，未來可望能季季執行，甚至，搭配0050或其他高股息ETF及債券ETF，更將從「單檔標的選擇」轉向「多檔資產配置」，建立多元收益分配來源。

元大投信提醒，ETF收益分配通知書上可能會看到的「國內財產交易所得」，是ETF因應指數定期調整而被動交易成分股時，若有獲利就會被列入可分配項目，並非經理團隊主動交易而來。

配息愈高愈好？長期穩定才是重點

至於是否超額配息問題，以0056為例，投資人可至臺灣指數公司官網，以臺灣高股息報酬指數（含息）與臺灣高股息價格指數（不含息）的差距，估算該期間的指數息率，元大投信長期以來致力維持配息政策穩定，ETF配息率貼近標的指數息率，保障投資人權益。

不過，投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

目前0056除息月份為1、4、7、10月，而0050為1、7月除息，作為最知名的國民ETF，1月、7月兩檔ETF除息公告成為台股盛事。

施昇輝：任何人買0056任何價位都是不賠錢

周一(7/3)0056收在33.24元，進逼2022年2月高點34元，現在還是買點嗎？施昇輝日前在臉書上提到，任何人買在0056的任何價位都是不賠錢的，雖然不少人說，0050、台積電的長期投資報酬率仍然遠勝0056，但至少現在還做不到「買在任何價位都不賠」。

施昇輝說，現在台股在歷史相對高檔，該先求「不賠錢」，還是繼續追求「高報酬」？他說自己純粹是為0056抱屈，畢竟0056是買在任何價位都不會賠。

謝金河：每天當沖200億忙進忙出，不如買0050每天爬山吃飯去

而財信傳媒董事長謝金河也曾說，自己朋友每天做當沖忙得要命卻徒勞無功，交易金額高達200億元，卻得靠高額交易享受券商給的手續費折抵才不至於賠錢。

「相反地，0050抱20年報酬率有550%，如果我的朋友不做當沖、買0050，他可以每天去爬山或跟朋友吃飯，報酬率表現還比自己操作要好。」

（林韋伶）

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