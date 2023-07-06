投資級債基金吸金 創五周來最高

儘管股票基金績效飆高，最近資金流向卻顯示，全球市場的投資等級債券基金單周流入創五周以來新高，5月台灣境外基金固定收益型基金的淨申購比重，逾整體境外基金申購金額的75％。

聯博表示，據境外基金資訊觀測站的數據，5月整體境外基金淨流入197億元，其中債券型基金貢獻148億元，佔境外基金淨申購總金額的75.2％，股票型基金淨流出2.3億元，平衡型基金淨流入34億元，前十大境外基金中，債券基金申購金額幾乎是股票型基金與平衡型基金的2倍，且主要以美元債券基金包辦固定收益型基金淨申購的前三強，金額達171億元，囊括市場絕大多數關注。

且根據最新的統計數字，投資等級債券單周流入39億美元，非投資等級債券流出1.2億美元；貨幣市場和股市分別流出187億美元和50億美元，顯示全球投資人資金出現挪移，低波動的固定收益投資成為投資人首選。

展望後市，聯博認為，後續反彈空間值得期待，由於在當前環境下，各類債券均有表現機會，基於兩大理由，建議投資人多元配置各類債券，以投資等級債作為核心配置，並適度納入非投資等級債強化收益潛力。

霸菱投顧指出，固定收益環境比想像中好有三大原因，一是非投資等級市場的信用品質有提升，使固定收益標的有眾多具吸引力的投資機會；二是銀行信貸供給減少，創造固定收益投資機會；三是大部份固定收益資產的殖利率，均處於2008全球金融危機以來的水準，從歷史上看，這為投資者帶來具吸引力的總報酬機會。

在過往許多起起伏伏經濟循環中的固定收益投資組合，不論是上漲還是下跌，投資者通常會作出過度反應，但明智的投資者會專注於透過深度的信用分析、物色到絕對及相對價值，目前的信用環境即要透過此方式，才能獲得較佳的總報酬機會。