經濟陰影漸消 卡位股債潛利

AI狂潮持續、聯準會（Fed）暫停升息，加上通膨持續滑落，利多消息帶動風險性資產齊揚。展望未來，投信法人表示，通膨下滑趨勢已成形，但比原先預期的更具黏性，Fed不會很快降息，市場原先擔憂的經濟衰退機率已降低，目前許多市場具有極佳的投資機會，但須保持耐心，股債皆具備良好投資機會。

野村投信投資長周文森表示，根據野村的模型分析，2024年第一季經濟衰退的機率才會高於5成，且預估美國今年第三季與第四季的實質GDP僅微幅下跌，明年即可望恢復正成長，歐洲實質GDP則是維持正成長。因此，預估經濟只是趨緩而非衰退，股債資產均有相當多的投資機會，值得加以留意，短期股市仍較震盪，適合回檔時逢低布局。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，大陸經濟的疲弱已有一段時間，近期區域資金有轉移至日本與印度的情形，雖然這未必代表陸股沒有投資機會，但日本與印度股市確實具有不錯的優勢與潛力。

野村投信固定收益部主管謝芝朕認為，持續看好投資級債券與金融債，且非投資級債券受惠於經濟可望軟著陸、違約率將保持在低檔，也看好美國與亞洲的非投資級債券。

富蘭克林證券投顧建議，第三季建議核心配置，首選採取靈活操作的美國穩定月收益平衡型基金，並趁這波公債殖利率反彈時加碼精選收益複合債券型基金，及流動性佳且有每月預訂配息機制的美國短期票券型基金，網羅優質收益入袋。美股在經濟衰退期間落底，建議以逢震盪加碼及定期定額策略介入股票機會，看好數位轉型、脫碳轉型及經濟轉型商機。

第一金投信投資長曾志峰強調，第三季核心資產宜配置高品質收益標的，包括公用事業收益資產，及高評級百大企業債券等；衛星資產不妨鎖定追求高效率的成長型股票，海外新科技帶動技術、效率升級，像是AI人工智慧、機器人自動化等全球大趨勢題材。