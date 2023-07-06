外資加碼 台股基金氣勢強

台股加權指數近期在AI浪潮下持續衝高，投信投顧業者對於台股後市，普遍樂觀。主要基於國際資金回補台韓科技股才剛開始，加上電子業庫存去化已逐漸恢復正常，AI概念股將話題轉化為實際營收，預期整體科技產業的多頭趨勢更為確定，將因此帶動台股多頭行情，活絡國內台股相關投資標的，台股主被動基金可望迎來更多活水。

國際資金今年以來即積極回補台股和韓股，並終止過去連續三年持續拋售的行動，凱基投顧分析，主要是因為看重台韓兩地作為AI軍火庫的地位，以及AI支撐今年起獲利將大幅增長的前景，而國際資金今年來台股和韓股的淨買入額僅達過去三年最大累計淨賣出額的近2成比重，這意味著國際資金仍有相當的增持空間。

除了資金面蓄勢待發之外，多家投信業者展望下半年台股，釋出樂觀看法，普遍認為AI這次是「來真的」。野村投信指出，台股AI浪潮帶動科技產業剛性與軟性需求，預期2024年後相關產業將迎來更大產值及獲利成長空間。另外，AI及半導體等長線看好的趨勢之外，淨零碳排的需求增加，航太業務復甦，對於電動車上下游的需求、綠能及航太產業也將帶來新的成長契機。

富蘭克林華美投信指出，AI新科技成長趨勢仍是以年複合成長率達38％的速度成長，當然隨市場對AI應用的開發，算力、算法和平台則是重要的三大方向，台灣市場剛好也不乏AI晶片、AI伺服器等硬體研發製造廠商，相關的成長趨勢帶動，科技股中長線仍具機會，建議投資人應長期持續布局。

整體來看，在投信投顧業者對台股中長線偏多預期下，也推估國內台股主被動基金下半年也不會寂寞，尤其台股進入萬七震盪後，許多投資人不知如何選股進場，會以台股基金或者市值型ETF定期定額方式因應，預期也將成為台股相關基金規模成長的重要支撐。