永續投資顯學 ESG基金續茁壯

美國地區銀行危機5月緩解後，債務上限又隨即成為市場新干擾因素。據投信發布的洞悉ESG報告指出，美國整體勞動市場維持強勁、美國通膨持續降溫，聯準會6月會議暫停升息，但表示年底還有2碼升息空間，由於立場仍偏鷹派，美債殖利率近一個月震盪走高，但資金重新流入全球ESG股票ETF，ESG債券ETF也持續吸金，顯示ESG資產再度受到青睞。

據外資券商JPMorgan的統計，延續去年第四季季增12％及今年初以來的好表現，第一季全球ESG資產管理規模比去年底增長3％。截至去年底全球ESG基金規模相對全球基金規模的占比，由2021年底5.9％攀升到6.1％，比2016年底的3.4％大幅增加，代表ESG資產規模持續茁壯的趨勢。

美國10年期公債殖利率5月維持高檔震盪，帶動全球ESG投資級以及ESG非投資級企業債殖利率維持近年高檔水位。投資等級ESG企業債券殖利率攀升至約5.1％，仍然是相對公債具有投資吸引力的保守型資產配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，依據6月量化模型顯示，市場風險趨避程度進一步提高，產業配置偏好工業、科技等產業，殖利率曲線模型持續預期全球殖利率曲線走平，惟個別國家的預期不同，相對看好美國、日本與英國表現。

另外，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出，在人工智能熱潮動下，成長型股票表現相對價值股強勢，後續須留意聯準會升息步調、地緣政治等風險，且所有股債配置將隨市況而調整。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在極端氣候威脅下，ESG永續經營已成為全球政府及企業相當重視的議題，也帶來無限商機，歐盟承諾在未來七年內為綠色項目投入近5,500億歐元；美國、大陸、日本、韓國全都做出實現淨零排放的承諾。使得機構投資人不再以單純利潤為導向，逾80％的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出「永續投資」已成顯學，建議將ESG環保相關基金納入核心資產配置。