印度、東協基金 7月布局好時機

據投信統計，2000年來每年7月全球主要股市平均表現前幾名依序為印尼、巴西、印度、道瓊、馬來西亞等，整體以亞股的東協股市表現最佳，7月東協、印度、美股都是適合投資的股市，建議布局東協、印度相關基金。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近一個月印度股市震盪走揚，印度指數一舉創下歷史新高，主因通膨持續降溫，印度央行維持利率不變，加上全球景氣低迷之際，印度的經濟數據表現一枝獨秀；另外，印度總理莫迪出訪美國，獲得數家美國大廠投資承諾，利多消息提振市場投資情緒，且外資持續加碼，內資同步回流。短線評價面雖稍有上升，但仍屬溫和，因此指數整理過後將繼續上攻。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度5月製造業PMI公布為58.7，較上月的57.2增加並創兩年半新高，連續擴張紀錄推進至23個月，且服務業PMI也持平在62的13年新高水位，擴張亦長達22個月；在全球經濟逆風之下，不僅PMI持續上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力。

在政府擴大資本支出之下，今年首季GDP成長率6.1％超預期，使2023財年全年成長達7.2％，超越預估高標的7％，持續兌現印股長期高成長的投資價值。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，受惠龐大的內需市場，政府積極擴增基礎建設，印度企業第一季財報優於預期，推升股市走勢，同時，印度經濟正開始全面性復甦，企業財報才剛要進入旺季動能，預估今明兩年的企業獲利都有機會達到雙位數的成長。

群益東協成長基金經理人高浩偉強調，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，東協GDP成長率高於長期均值。低基期題材及相對寬鬆的貨幣政策將支撐東協股市表現，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情，看好越南、新加坡的通訊、科技產業。