長天期美債ETF人氣高漲

通膨降溫，美國聯準會（Fed）6月暫停升息，市場普遍預估下半年進入尾聲，債市趨穩定吸引資金提前布局，帶動債券ETF買氣，其中利率相對敏感的長天期美債ETF人氣高漲，八檔長天期美債ETF今年來規模增加近1,066億元，總受益人數增加近15萬人。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，觀察上一次升息循環結束時各債種走勢，可發現長天期美債表現最為亮眼，在2018年Fed最後一次升息後一年的累積漲幅近16％。長天期美債因收益水準具吸引力，加上因市場需求量大，流動性相對充裕，且信用評等高，被市場視為最安全的投資工具，建議不妨把握升息循環末端債券市場投資時機，透過長天期美債ETF來參與，有望既享息收，又能掌握資本利得。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原指出，根據歷史經驗，當Fed升息到頂，後續暫停升息之際，美債10年期殖利率大幅走跌，債券價格相對表現突出，入手債券ETF不僅是相對方便的投資工具，還能掌握較高的息收，未來一旦降息還有資本利得，堪為「領股息又賺價差」雙贏投資產品。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，目前美國非投資等級債殖利率約達8％以上，深具吸引力，其中，優先擔保債擁「優先+擔保」雙屏障，耐震防禦力將大幅提升，是市場波動下的債券首選。展望債券後市，預期長天期債券殖利率上升，債市波動仍大，在衰退及違約風險上升下，優先擔保債相對具備防禦優勢。