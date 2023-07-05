政策力挺 電動車今年出貨看增

今年來各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中電動車是最主要的受惠產業。投信法人指出，長線樂觀看待今年全年電動車出貨將持續成長。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，近年各國政府加強對新能源汽車的政策支持，各大車企也大幅增加研發投入，新能源汽車產業蓬勃發展，去年可說是電動車有史以來發展最好的一年，全球全電動車銷售量約780萬台，較2021激增68％，占全球新車銷售比重10％。根據華爾街日報的訊息，大陸為目前全球最大的汽車市場，也是全球最大的電動車市場，占總銷量三分之二，全球二大國的中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

新光投信量化投資部協理袁永騰認為，特斯拉充電標準獲其他電動車外廠採用，加速北美電動車市場銷售起飛，未來特斯拉「充電大聯盟」成軍後，有助於北美電動車與充電樁市場加速成長，也帶動特斯拉出現獲利良性循環，連同福特、通用老牌汽車股，因電動車題材，加上身為特斯拉充電新聯盟一員，企業成長前景重拾市場關注，股價有機會獲市場重新評價上漲。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌強調，電動車各家車廠為搶占最大市占率，加強與其他電動車業者合作，充電聯盟即是一例，新聯盟也帶來銷售新商機，對消費者及車廠來說，是買賣雙贏的局面，帶動傳統汽車股獲新題材加持，股價電力十足勁量向前，對於電動車ETF來說，中長線股價更增添成長潛力。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷分析，在各國政策鼓勵之下，國際大廠也相繼布局電動車領域，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。