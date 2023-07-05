利多挹注 電動車基金氣勢足

據大陸乘聯會最新數據顯示，今年電動車銷售較去年同期成長35％，且新能源車購置稅減免延續政策正式落地，政策強力支撐新能源車發展，及特斯拉超充大聯盟快速擴大規模，為充電樁商機發酵再添柴火，諸多利多挹注電動車產業趨勢向上，電動車基金氣勢足。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，大陸新能源車政策穩定性利多，促進中長期發展，為2024至2027年新能源車銷量穩步增長提供堅實保障，且根據研究機構預估，美國實施IRA法案後，及低基期因素帶動，今年美國電動車市年增率可望上看49％，成長力道強勁，全球科技廠皆將電動車興起視為企業轉型良機，可持續觀察相關供應鏈表現。

至於電動車崛起帶動全球充電樁建置，估計若要達成拜登政府2023年的50萬套充電樁目標，未來八年每季設置量須加速至1.3萬套，充電基本設施預期將蓬勃發展，建議可透過電動車基金掌握未來成長商機。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，全球電動車銷量主要由大陸推動，第一季總銷量的56％來自大陸。

其中特斯拉全球大幅降價，在大陸引發激烈價格戰，促使電動車銷售激增，第一季電動車銷量年增29％。

分析師估計，特斯拉第二季在大陸的銷售量將達15.5萬台，有望創下歷史新高紀錄。

根據EV-Volumes資料顯示，年初由特斯拉啟動的價格戰導致一波電動車市銷售亂流，預估全年全球電動車出貨量仍將成長20％以上，取代燃油車、滲透率持續提升的趨勢不變。

蘇聖峰強調，中長線而言，永續環保成為產業主流，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業，大陸商務部展開為期半年的「百城聯動」汽車節，和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季，鼓勵地方政府、車商等推出刺激汽車消費的措施，有利大陸新能源車銷售，預期滲透率持續提升，帶動相關供應商營運。