陸港股 兩族群逆勢高飛

AI題材引領全球股市多頭行情，在陸港股同樣獨領風騷，相關概念ETF成逆勢撐盤要角，儘管大部份陸股基金績效第二季回吐，但只要買到5G或AI股，績效相對抗跌，甚至交出不錯的投資報酬率。

陸股主要指數呈現下跌，各產業表現分道揚鑣，但科技股族群股價仍逆勢漲，據Cmoney統計，原型陸港股ETF中，復華中國5G（00877）今年來上漲逾26％居冠，永豐中國科技50大（00887）小跌0.29％，其餘追蹤指數市值型ETF績效，今年來因大盤表現弱勢，多處於負報酬；再看近月績效，復華中國5G漲幅近10％仍是第一，富邦恆生國企、中信中國50等月漲幅也都逾5％。

復華投信表示，該ETF追蹤中証5G通信主題指數，復華中國5GETF前五大持股，除第一大的立訊精密小漲3％外，其餘前四大持股都大漲，如持股第二大的中際旭創飆漲逾400％、第三大的中興通訊上漲74％、第四大工業富聯漲155％、第五大紫光股份漲54％。

復華中國5GETF（00877）經理人吳允翔指出，大陸「十四五規劃」中以大數據、5G、互聯網等科技為基礎的新興經濟，成為布局重心，加上AI應用崛起，挹注相關高端製造產業成長動能。

群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠認為，近期大陸市場消息錯綜，包括美國國務卿訪中，雙方就穩定兩國關係達成共識，但中方拒絕重啟軍事溝通，及部分外資券商下修今明年大陸GDP增長率預估，使股市表現略有波動。

整體來看，具成長性題材類股包括新能源車、AI、5G等，在官方政策及市場需求的推動下，成長性仍值得期待，短線若逢回亦不失為布局契機，尤其中小企業100指數因在關鍵趨勢產業中著墨最深，建議趁勢布局相關ETF，把握大陸市場經濟轉型、創新成長的投資契機。