貨幣寬鬆 陸股補漲行情看俏

大陸人行為刺激經濟，持續祭出寬鬆貨幣政策，宏觀經濟修復將推動A股企業盈利上行，法人表示，A股盈利的低點逐漸顯現，上行周期或已開啟，預計第二季至第四季盈利穩步復甦，今年全部A股淨利年增可望達10％至15％，A股後市補漲行情看俏。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，人行提振疲弱的經濟，並維護銀行體系流動性合理充裕，調降短期貸款利率，並降低通過商業銀行緊急貸款機制提供的貸款利率，預計對金融系統注入約330億美元。大陸貨幣政策在全球相對寬鬆，在政府大力作多下，為A股注入強心針。

葉宇真認為，對比過去五年A股明顯的四個市場底部，各類情緒指標顯示目前調整至歷史低位，評價面深具吸引力。2月以來A股市場回落以來消費行業跌幅明顯偏大，但促消費是目前政策關注重點，相關政策的發力，消費基本面有望迎來改善。中長線來看，去年年底中央經濟工作會議重點方向，把恢復和擴大消費擺在優先位置，消費股將迎來報復性反彈行情。

群益中國新機會基金經理人王柏強分析，第二季以來大陸經濟的環比增速開始減弱，主因前期積壓訂單支撐效應下降，同時全球景氣週期仍在調整期，自身的地產調控政策也仍持續，導致整體需求仍然不足。因此，官方開始規劃推出更多新的經濟刺激政策。

整體來看，大陸經濟在年初防疫解封後強力反彈，帶動第一季GDP增速優於預期，但隨著前期脈衝式的增長動能減弱後，第二季經濟環比增速開始走弱，近期政策端的支持開始推出，更多經濟刺激政策，將有助下半年經濟持續增長，也呼應大陸總理李強6月27日再次強調，經濟成長全年有望實現5％的預期目標。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋強調，疫後復甦力道較預期弱勢，大陸推出刺激措施的步調緩慢，影響近期市場信心，陸股整體盤勢仍處於底部震盪階段，但經濟走弱趨勢已有所放緩，後續走出上漲格局，有待經濟數據出現明顯回升。