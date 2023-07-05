存ETF可養老？達人曝4擋可抱到退休

ETF一路存到退休行不行？存股達人認為，如果想以高股息ETF配息來完成「財富自由」，讓配發股利來撐起現金流，那麼投入部位就不能小，存個600萬元大概就能勉強度日，若加計通貨膨脹，至少1,000萬元比較安心。

雖說ETF是相對穩健的金融商品，但也不是所有ETF都適合存股，槓桿型及反向型ETF，因追求的正向倍數或反向倍數報酬率，只適合短線操作，不宜長期持有，若要長期投資存退休金，要避開該類ETF。

「股神」華倫･巴菲特（Warren Buffett）曾說：「投資的第一條準則是不要賠錢，第二條則是永遠不要忘記第一條！」如果是為了累積退休金做準備，要以分散風險為最大原則；一般型ETF包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）等，該類ETF投資一籃子股票，且有穩定配息，可以當作長期投資或存股的標的。

不過，連結一籃子股票難免會面臨大盤波動，建議投資人以中長期布局為主，投資周期時間是5至10年時間較合適，長時間下來可以有效降低波動及風險；此外，存ETF隨著通膨繼續成長，越早把投資部位準備好，讓它跟著時間和通膨一起成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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