產業龍頭換手 00921替換10檔新成分股

00921替換10檔新成分股 產業新龍頭下半年登場

台股第二季在AI人工智慧、半導體、新能源等話題帶動下，科技股表現強勁，上半年加權指數上漲21.8％。產業輪流上漲推升台股，與各產業表現最相關的兆豐龍頭等權重（00921），最新更換指數成份股，共有10檔產業龍頭股被替換。

台股長期受各類股輪動有所表現，分散各產業將獲得產業上漲紅利，上半年表現前幾名產業中，傳產、科技占各半，以證交所29個產業分類中，表現最好前六大產業分別為電腦及週邊設備飆漲63.6％、資訊服務大漲51.9％、電機機械上漲44.7％、汽車漲39.4％、造紙及半導體各漲34.3％、29.5％。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，各產業所選出的代表股票，不同於一般對於龍頭的印象就是市值最大，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數產業代表的龍頭除了市值大小納入考慮外，投資報酬（股東權益報酬率）及獲利能力（稅後淨利）也應一併納入評分，龍頭股除了大，還要具有成長性。

此次調整在證券交易所29產業中，有10檔龍頭成分股變動，主要為企業獲利較佳，取代原本成份股，新增10檔成分股包括正隆、聯電、智邦、廣達、聯發科、敦陽科、興富發、第一金、大立光、材料-KY。