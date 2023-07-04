AI改變生活與人生 可採多重資產布局

全球AI熱潮持續發燒，吸引大批資金進駐AI相關大廠，帶動近期股市表現上揚，即便經濟數據衰弱，股價仍在AI帶動下持續收紅。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，全球科技仍在高速成長期，產業發展延續，因此，當前基金投資策略為增股減債，主要持有股票，並輔以受益憑證（ETF）為增加收益之標的，建議可採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金。

微軟（Microsoft）對ChatGPT5之母OpenAI持續挹注龐大資金，並將旗下Azure雲端服務與ChatGPT結合，期待能取代谷歌（Google）的領導地位。由於AI浪潮持續在全球發燒，各界對於AI前景抱有龐大期待，加上諸多分析師看好微軟在AI產業的佈局，造就其股價於6/15創高，帶動市值達到2.59兆美元。

其股價今年以來已上揚約4成。微軟（Microsoft）財務長Amy Hood預計，Azure雲端運算業務有望在第四季達到26~27％的成長，亦預期AI相關業務將成為微軟史上最快達到100億美元的業務。

高晧欣指出，AI技術已蔓延人們生活，多項運用已發表落地，包括自動駕駛、無人機、無人船、自動化產線等，此些技術大大改變人們生活，惟改變「生活」仍不足以滿足人類對於科技的追求，近期更是傳出能夠改變人們「人生」的關鍵技術發表。

根據Nature期刊中所發表的研究，在研究人員10多年的努力下，傳出重大進展，一名因單車意外導致癱瘓十多年的荷蘭籍男子，如今靠著意念控制重拾行動能力，此驚人的突破靠的是腦機介面（brain-computer interface），植入大腦控制腿部動作的區域，運用AI即時運算解讀大腦訊息，傳遞至即脊隨植入物，藉電脈衝刺激腿部肌肉，達到行走目標，改變癱瘓人士的餘生。

而這樣腦機結合的重大技術，科技狂人馬斯克顯然不會缺席，馬斯克旗下新創大腦晶片公司Neuralink，早已持續鑽研相關技術，並於近日正式獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，得以進行大腦晶片的人體試驗，預期未來技術成熟，有望改變癱瘓、失明及具有精神相關疾病人士的人生，大腦與電腦結合的科幻場面，將可能真實落地在人們眼前。

高晧欣進一步表示，跟上這波AI浪潮的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金，具備多重區域、多重主題、多重資產等特色，不但蒐羅全球新創經濟、投資全球AI新經濟，更瞄準未來主流新創AI產業，搭上新能源車、AI醫療等順風車，最重要的是善用股、債、ETF、共同基金工具，有效增加基金收益，降低投資風險。