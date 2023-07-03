全球抗通膨 債券卡位時機到

全球核心通膨和總體通膨壓力正在減緩，但速度極緩慢，各國央行擔心高通膨，使得利率居高不下。法人表示，全球仍在抗通膨，短期債市續處於波動期，目前已可開始逢低分批布局。

晨星基金指出，儘管市場預期債券市場在明年有機會出現緩降息，但今年央行將保持較高的利率一段時間，關注聚焦經濟成長和美國銀行風險，也因此限制長期債券的上行動能。在美國10年期國債帶領下，全球債券殖利率普遍上升，包括加拿大央行重新開始貨幣緊縮政策，聯準會和澳洲央行等釋出鷹派立場，推高短期利率，並導致更多的殖利率曲線反轉。美國核心通膨自去年初以來一直超過5％，儘管目前的5.3％，已較最高峰6.6％有些回檔。

全球各主要國家央行首要目標是抗通膨，市場預期一些暫停升息的央行，在未來都不得不重新啟動緊縮週期；晨星基金認為，聯準會們預計在年底前還會進行2次0.25個百分點的升息，對抗通膨的戰役還沒有結束。債券最大的敵人就是通膨，各國央行言辭上堅定地表達反通膨立場，並以行動貫徹，增加長期債券在投資組合中的吸引力。

法人分析，今年下半年需要密切關注國庫券發行，因為美國政府正在重建國庫總帳戶中的現金儲備，且隨聯準會繼續進行量化緊縮，歐洲央行和英國央行也緊隨其後，債券短期內可能有些波動，中長期將有機會破繭而出。

凱基投信強調，依美國紐約聯邦儲備銀行模型顯示，明年經濟有70.85％機率會步入衰退，明年可望降息的預期，有利美債長期表現，穩健債息加上後市資本利得利差擴大，債券投資價值再次浮現。投資人可趁債券價格走跌之際逢低進場布局，並挑選債信品質穩健、長天期的投資等級債，違約風險更低，同時長天期債券對利率敏感度高，未來利率開始反轉向下時，價格反彈空間可望更大。