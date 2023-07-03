日股犀利 日本基金水漲船高

日股高漲下，日本境外基金表現也相當亮眼，投信法人表示，儘管日股攀至1990年來新高，但日大型企業股價仍較歐美市場便宜，尤其股價淨值比（P/B）低於1的比例達43％，約美國的10倍至11倍，代表日本大型股價格尚未被高估，中長期看漲空間仍大。

根據Lipper統計，今年以來截至6月26日止，32檔已核備銷售的境外日股基金平均正報酬高達1成以上，近三年甚至有30％以上的正報酬表現。投信指出，日股重拾外資青睞，自股神巴菲特加碼買進後，日股開始攀高，也讓在台銷售的日本基金銷售量熱度持續升溫，投信建議投資人在挑選日本基金時，可將中長期績效列為考量因素，入手長期抗勝大盤的基金，更具攻守兼備的實力。

元大投信分析，從本益比角度來看，近十年日股本益比僅維持相同水準，未反映製造業成長預期，顯示日股挑戰新高尚可期待。當全球主要經濟體還未擺脫後疫情影響，日本經濟發展成為亮點，日本政府更上修今年第一季GDP成長從1.6％至2.7％，經濟走出失落30年。

尤其日圓貶值至關重要，過去1985年美日廣場協議後，日圓兌美元快速升值，造成通貨緊縮。但日本自2011年啟動寬鬆政策，支持經濟復甦，以出口為主的日本大型企業受惠於弱勢日圓，「Made in Japan」從「品質好但是太貴」變成「物美價廉」，出口競爭力大增，奠定企業獲利提升基礎。

展望後市，瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊強調，日本企業力推財務重整後，潛在成長空間相對可期待，相較於美國產業數值與當地產業特性，原物料、資本財及科技軟體設備價格錯置更為明顯，且更有望受惠於重整題材。即便當前日股相對不便宜，但企業重整後將重新設定價格評價參數，且為新的長期潛在上漲空間翻出新篇章，建議現在可伺機入手日本主動基金，交由專業團隊操盤，且有更有多級別與幣別可選擇，達到資金配置的穩定性。