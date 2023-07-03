三大利基加持 REITs完勝大盤

儘管市場對聯準會7月升息預期上升，但對已進入升息循環尾聲的共識未變，凱基投信表示，美債殖利率下降環境中，REITs表現更勝整體股市，建議資產配置布局REITs部位，既能以需求穩健、定價能力強的子產業，挺過景氣放緩階段，也更勝單一股票布局的投資吸引力。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷分析，REITs因具備租金持續成長、高股息與後續投資潛力可期等三大利基，全球子產業今年預估租金成長率對比S&P 500 EPS年增率，發現九個子產業中有八個租金預估年增率皆優於S&P 500的EPS預估年增率1.2％，代表景氣放緩，受惠租金成長且租用率相對高檔的子產業，獲利能見度相對高。

葉菀婷指出，觀察各國REITs預估收益率與10年期公債殖利率，亞洲REITs平均收益率預估可達5％，10年期公債殖利率介於0.4％～3.4％；北美平均收益率預估4.7％，10年期公債殖利率介於3％～3.5％；歐洲平均收益率預估更可達7.1％，歐洲主要國家10年期公債殖利率落在2.2％～2.9％。

歷史數據顯示，當美債殖利率上升周期結束後三個月，全球REITs平均繳出5.6％報酬，同時間全球股票繳出2.6％；結束後六個月，全球REITs繳出11.2％報酬，全球股票則繳出6.3％；結束後一年，全球REITs平均報酬依舊以20.6％，遠勝全球股票的9.8％，顯見當美債殖利率處於下降環境，REITs投資價值可望顯著提升。

葉菀婷建議，配置REITs多重資產基金，可望受惠租金收入擴充收益來源，不失為挺過景氣放緩階段的投資好選項。凱基實質收息多重資產基金以新臺幣、美元、人民幣及南非幣四種幣別計價發行，並分月配息、累積兩種選項，以多種級別選擇，滿足不同投資需求。