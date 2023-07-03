資金流向分歧 債市兩樣情

美國最新經濟數據表現強勁，美國10年期公債殖利率過去一周震盪走升，債市漲跌互見、資金流向分歧。據美銀最新統計，過去一周僅有投資級債迎來資金淨流入、非投資級資金小幅淨流出，新興市場債資金淨流出幅度較明顯，整體債市資金動能皆較前一周有所降溫。

安聯投信表示，近日釋出的最新經濟數據優於預期，雖提升聯準會後續升息的擔憂，但正面數據仍推升風險債表現，通膨降幅將是政策轉向重要關鍵，3％將是重要觀察點。今年以來通膨下降幅度低於市場預期，聯準會有機會上修預估，且就業市場表現優於預期，有機會下修失業率並上修經濟成長率，不排除聯準會將持續緊縮立場。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，經濟有衰退放緩擔憂，及央行雖可能維持高利率，但後續升息空間有限，都使債市吸引力增加，可伺機進場加碼持債。由於今明兩年的經濟恐重回低度成長，加上信用債收益仍較佳，建議可聚焦較高品質的信用債，一方面以較佳的評級抵禦景氣衰退疑慮風險，一方面以較佳的收益率來累積報酬。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，通膨黏著加上就業市場仍存在大量供需缺口，預期聯準會在啟動降息前將需要更多時間觀察經濟走勢。利率維持高檔雖帶動市場波動加大，但也揭開各類資產極具吸引力的收益投資機會。未來債券的收益將極為重要，且相較於風險性資產更具防禦性，在面對總經不確定性的環境，高品質債券的潛在殖利率與總回報機會，將持續是基金投資策略的核心。

統一投信強調，聯準會密集升息使美債價格出現30多年來首次嚴重超跌，隨升息腳步放緩，美債價格出現觸底現象，有望開始反彈，價格來到被嚴重低估的絕佳買點，建議透過美債ETF搶先布局債券價格回升的獲利機會。