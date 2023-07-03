台股好香 躍H1新興亞股吸金王

美國經濟數據強勁，激發市場樂觀看待美國經濟成長，然新興亞股上週表現相對平淡，除印股外，台股、南韓、越南皆為外資淨流出的市場，尤其台股上周資金淨流出近20億美元，連二周遭贖回，但若看今年以來，台灣、印度、南韓為外資加碼的前三名市場，尤其台股吸金破百億美元、今年以來買超112.5億美元。

隨今年上半年畫下句點，全球金融市場如洗三溫暖般，接連經歷戰爭、疫情、升息、通膨等利空因素影響，市場呈現大幅動盪。中信小資高價30經理人張圭慧指出，上半年台股在電子、光電、航運及傳產拉抬下，在新興亞洲主要市場表現居冠，僅次於印度，下半年台股第三季的獲利年增率將較上半年改善，季增率達雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看，第三季的獲利可望較第二季成長24％。

獲利成長帶動下，加上電子業旺季來臨，若資金回流電子股，對大盤後市相對樂觀。受惠生成式AI題材發威與電子出口表現持續改善的助益，千金股展現高貝他的股價特性，帶來強勁漲勢。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨央行3月以來啟動降息，重貼現率已由4.5％降至3.0％、再融資利率則由6.0％降至4.5％，目標將調降至2021年水準，同時央行也推進各大銀行下調存款利率，此舉將可能使原先存放於定存的散戶將資金重新回歸股市。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，受惠於景氣維持強勁、央行暫停升息，加上先前Adani集團事件利空消退，市場投資信心恢復之下，印度股市連獲市場買超青睞，股市再創歷史新高。後續總經及企業基本面保持強勁，製造業PMI已連續23個月呈現擴張，企業獲利在今明年料仍維持16％至18％，整體仍穩健向好，吸引外資回補，也有利支持股市表現延續，產業看好工業設備、國防、鐵路、消費等。