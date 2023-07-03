台股ETF受益人暴增 創新高

台股ETF今年超旺，十檔人氣王曝光。據6月21日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，51檔台股ETF的受益人連續三周上升，今年來增加達52萬8,750人，總受益人來到468萬4,908人，再度創下歷史新高紀錄。

觀察當周受益人增加的台股ETF有24檔，其中群益台灣精選高息ETF一周增加9,470人人氣最旺，今年來的成長率高達430.44％居冠，堪稱為今年台股ETF的人氣王；元大台灣高息低波ETF也增加4,553人、年成長率破百達126.25％；單一檔受益人就破百萬的國泰永續高股息，今年人數成長近3成，單周增加逾1,500人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，每年6月到7月是台股除息旺季，雖然影響大盤指數動能，但台股高息ETF在此期間將會陸續領到成分股的股息；根據最新投資組合計算，ETF持股股利率達到13％以上，因此具備往後能持續高配息的條件，再搭配本身的收益平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，可在未來四季均配發，不會因未來受益人增加而被稀釋。

國泰投信指出，國泰永續高股息人氣一直很旺，不只是台灣市場中唯一的一檔百萬投資人ETF，去年也為台灣基金及ETF史上，首度達成單年度規模增加超過1,000億元的基金。主要就是規格上為首檔採季配息機制的台股ETF且價格親民。投資理念首創ESG與高股息的結合，以創新性獲得不錯成績為主要原因。

元大投信說明，元大台灣高息低波ETF成立五年來，有兩年是高股息ETF績效王，在台股走多的2019年至2021年，各年度也分別繳出21.9％、14.6％、31.8％的含息報酬率；台股含息報酬率下跌18％的去年，這檔ETF同期含息報酬率為-7％。今年截至6月中有28％報酬率，在高股息ETF中表現最佳；配息率已連三季維持季配年化7％，整體報酬表現傲視其他高股息ETF。