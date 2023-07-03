美經濟陰影現 新興市場有望接棒漲勢

AI概念發燒，美股科技股飆升，6月創今年新高，但經濟衰退潛在風險仍存在，法人認為，據最新數據顯示，美國經濟活動減速跡象明顯，今年出現衰退的可能性不容忽視，建議可適度減碼美股，反觀新興市場受惠大陸重新開放，有機會成為下一個接續上漲標的。

富盛投顧總代理安盛最佳收益基金產品經理廖伯修表示，截至6月26日S&P500指數累計今年漲幅12.74％，其中主要受惠於AI帶動上漲的科技股，那斯達克指數今年漲幅超過27％，但因為市場擔憂經濟衰退的風險，及俄羅斯的政治動盪，美股6月第三周、第四周呈現下跌走勢。儘管美國經濟在年初表現顯著的彈性，與人工智慧主題相關的大型公司表現出色，推動股價飆升，引發相當多的討論，但近期的經濟數據顯示，經濟衰退的風險並沒有消退，服務業5月幾乎沒有擴張，製造業則在收縮。

廖伯修指出，美股年初至今的反彈，導致評價面超過歷史平均，幾個緊迫的風險仍有可能對股價造成衝擊，如債務上限和潛在的成長趨緩，因此對美國股市仍持謹慎態度。反觀各新興經濟體，年初以來經濟成長保持良好，只有亞洲和拉丁美洲的極少數國家出現經濟活動收縮，中歐和東歐的大多數國家正處於復甦階段。

後市配置與策略上，安聯投信建議，區域上在以成熟市場為主，同時開始留意新興市場；產業與公司可持續偏好具備穩定現金流、高品質者，規模上則偏好大型股為主。