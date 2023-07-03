00929首配0.11元 年化殖利率衝上8.55％

創下今年來ETF募集最佳成績的首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息（00929）3日公布首次配息金額。復華投信官網公告00929收益分配期前公告，基金每受益權單位預估配發0.11元，以評價日6月30日淨值15.43元計算，預估單次現金殖利率0.71％、年化殖利率為8.55％。

復華投信表示，00929首次除息日為7月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前持有或買進，並於8月14日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，則可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰及凱基等券商進行定期定額布局。

00929是國內首檔台股月配息ETF，成分股百分百聚焦優質科技電子股，於5月底3天募集期即募得50多億元。自6月9日掛牌後熱度延續，隨申購持續湧入，受益人數及規模顯著成長。根據臺灣集中保管結算所統計至6月底止，00929受益人數已突破5萬人大關，短短三周從掛牌當周的16,674人增加至50,794人，增幅達204.6%，規模亦增至80多億元，顯示國內投資人對台股配息型ETF情有獨鍾。

00929追蹤指數為「特選臺灣科技優息指數」，成分股共40檔，每年6月調整一次。依據臺灣指數公司公告顯示，於6月30日生效的成分股名單當中，此次有20檔保留、20檔替換，更換比例50％；緯創、技嘉、廣達等個股功成身退，納入聯發科、聯詠、矽創等個股。

復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成表示，依據指數編制規則，此次替換的成分股主要基於部分個股股價漲多，導致拉低股息殖利率表現，或者不符合波動度及本益比等篩選條件而剃除，新納入的成分股聚焦營收獲利穩健、波動度及估值較低的優質電子股，以兼顧成長性及息收收益。

許忠成分析，新納入的成分股多是台灣各電子次產業的佼佼者，除了在消費性電子供應鏈市場佔有一席之地之外，近年也跟上趨勢加速轉型，躍身電動車、高速運算、車用電子、儲能及AI等熱門應用領域，持續挹注指數報酬及股息率表現。

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