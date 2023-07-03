百萬股民看過來！0050、0056配息出爐

ETF人氣雙雄0050半年配、0056首次季配息出爐，分別配發1.8元、1元，兩檔ETF皆於18日除息，合計逾150萬投資人將笑納領息大紅包。

元大投信3日公告0050、0056第一階段配息金額，0050半年配1.8元，持平去年同期水準；0056為成分股擴增至50檔及改為季配息首次除息1元，第二階段實際配發金額將於14日公告，18日除息、17日為除息前最後交易日，股息發放日則在8月11日。

0056改為季配息後，除息月份為1、4、7、10月，而0050為1、7月除息，作為最知名的國民ETF，1月、7月兩檔ETF除息公告成為台股盛事。觀察0056投資人操作策略包括參加除息尋求高股息配息的「越配樂買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，未來可望能季季執行，搭配0050或其他高股息ETF及債券ETF，更將從「單檔標的選擇」轉向「多檔資產配置」，建立多元收益分配來源。

過去一段時間市場聚焦高股息ETF，不過成長表現空間更大的市值型ETF標的0050，更獲資金青睞，今年以來至6月27日累積淨申購418億元，為台股ETF最高；據證交所截至5月底數據，0050每月定期定額交易戶數已達19.6萬，即將成為首檔突破20萬的ETF。

元大投信提醒，ETF收益分配通知書上可能會看到的「國內財產交易所得」，是ETF因應指數定期調整而被動交易成分股時，若有獲利就會被列入可分配項目，並非經理團隊主動交易而來。

至於是否超額配息問題，以0056為例，投資人可至臺灣指數公司官網，以臺灣高股息報酬指數（含息）與臺灣高股息價格指數（不含息）的差距，估算該期間的指數息率，元大投信長期以來致力維持配息政策穩定，ETF配息率貼近標的指數息率，保障投資人權益。

投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

0050、0056兩檔ETF 7月除息時程表。圖／元大投信提供

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