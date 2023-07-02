買盤力道不弱 金價低檔有撐

聯準會（Fed）繼續升息可能性高，台灣銀行黃金存摺牌價29日跌至三個月低點。台銀表示，由於Fed官員表態支持繼續升息，且今年尚有2碼（1碼是0.25個百分點）空間，美債殖利率攀升，金價自高檔順勢壓回整理，但因升息循環逐漸進入尾聲，及低接買盤承接力道不弱，國際黃金價格低檔空間相對有限。

Fed主席鮑爾6月28日在歐洲央行年度論壇上暗示，可能在7月和9月再度升息，台銀黃金存摺牌價29日應聲跌至每盎司1,912.45美元，創3月16日以來低點。台銀表示，第一季因Fed升息步伐趨緩及歐美爆發銀行倒閉事件，避險情緒快速上升，國際金價一度漲升至每盎司2,072美元，追平歷史最高價；但其後因金融事件快速獲解決，及全球通膨雖下降卻仍頑固，Fed鷹派表態持續繼續升息以穩定物價，美元走勢偏強，美債殖利率攀升，金價自高檔順勢壓回整理。

台銀分析，去年全球央行淨購買黃金達1,136公噸，創55年新高紀錄，今年以來仍持續購買，6月Fed會議決議暫停升息，但點陣圖顯示本年度尚有2碼的升息空間，國際黃金價格已陸續反映再升息的利空、回檔整理。

台銀指出，黃金存摺交易量在投資觀望氣氛濃厚下，呈現微幅下滑，但預計升息循環進入尾聲，及低接買盤承接力道不弱，國際黃金價格低檔空間相對有限。

對於金價未來趨勢，台銀認為，美國通膨已於去年6月觸頂逐漸下滑，利率快速拉升及貨幣政策遞延效果，逐漸對經濟景氣發展及金融面產生負面影響，經濟出現衰退疑慮，若通膨穩定下降，市場預期明年Fed可望降息。若未來經濟景氣需透過降息刺激，屆時黃金價格可望啟動另一波漲勢，並有可能突破高點。